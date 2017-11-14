В Конотопе объявлен трехдневный траур

Об этом сообщает городской совет.
«Просим руководителей предприятий и организаций 25-27 ноября 2017 года приспустить на зданиях Государственный Флаг Украины и отменить концертно-развлекательные мероприятия в связи с объявлением в городе Дней траура по погибшим в зоне АТО военнослужащими 58 ОМПБр», - говорится в сообщении.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Конотопского горсовета Вадим Фещенко....
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