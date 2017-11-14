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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5968

В Конотопе объявлен трехдневный траур

Согласно распоряжению городского головы Конотопа Артема Семенихина от 25 ноября с целью чествования памяти защитников Украины, военнослужащих 58 ОМПБр, погибших в зоне АТО, 25-27 ноября 2017 года в Конотопе объявлено Дни траура.

Об этом сообщает городской совет.

«Просим руководителей предприятий и организаций 25-27 ноября 2017 года приспустить на зданиях Государственный Флаг Украины и отменить концертно-развлекательные мероприятия в связи с объявлением в городе Дней траура по погибшим в зоне АТО военнослужащими 58 ОМПБр», - говорится в сообщении.

Общество 58 бригада Конотоп Траур

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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