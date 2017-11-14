В Конотопе объявлен трехдневный траур Согласно распоряжению городского головы Конотопа Артема Семенихина от 25 ноября с целью чествования памяти защитников Украины, военнослужащих 58 ОМПБр, погибших в зоне АТО, 25-27 ноября 2017 года в Конотопе объявлено Дни траура.

Об этом сообщает городской совет. «Просим руководителей предприятий и организаций 25-27 ноября 2017 года приспустить на зданиях Государственный Флаг Украины и отменить концертно-развлекательные мероприятия в связи с объявлением в городе Дней траура по погибшим в зоне АТО военнослужащими 58 ОМПБр», - говорится в сообщении.