На кубке IBU лучшими среди украинцев были сумчане

Второй соревновательный день сезона, наконец, порадовал более вменяемой для биатлона погодой, позволив спортсменам проверить себя по-настоящему во втором спринте дебютного этапа Кубка IBU в Норвегия Шушене. Ну а болельщикам – ощутить дыхание сезона помогло присутствие в стартовом списке нескольких хорошо узнаваемых фамилий, вроде Тарьея Бё, Михаэля Реша или Красимира Анева, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.
Именно знаменитый норвежский экс-обладатель Кубка мира и стал победителем сегодняшнего спринта, наглядно продемонстрировав разницу в уровне между гонками Кубка мира и Кубка IBU. Даже допустив промах в стрельбе стоя, Бё-старший не имел себе равных, опередив более чем на 20-30 секунд боровшихся за серебро соотечественника Фредрика Гьессбакка, Эдуарда Латыпова и еще одного норвежского завсегдатая Кубка мира – Ветле-Сьястада Кристиансена.
Поводы для сдержанного оптимизма есть и у украинских болельщиков. Так, вышедший на первую для себя гонку сезона юниор из Сум Антон Дудченко добился лучшего пока результата в карьере в Кубке IBU! Сумев стать одним из немногих спортсменов, безошибочно прошедших огневые рубежи, он финишировал 27-м – для более высокой позиции чуть не хватило запаса сил на последнем круге. Но и топ-30 среди 130-ти заявленных участников – очень солидный результат. И тем более приятно, что добыт он на первом этапе Кубка IBU, который традиционно является более представительным по составу.
Еще одним нашим спортсменом, добывшим кубковые очки, стал уроженец Сумщины Андрей Доценко – 31-е место с одним промахом и лучшей скоростью в нашей команде. Еще трое наших ребят – уроженец Сумщины Артем Тищенко, Максим Ивко и Тарас Лесюк – допустили по три промаха каждый и дружно финишировали на позициях с 70-й по 73-ю.
Спринт. Мужчины
1. Тарьей Бё (0+1) 23:00,1
2. Фредрик Гьессбакк (0+1) +23,7
3. Эдуард Латыпов (0+0) +31,2
...
27. Антон Дудченко (0+0) +1:47,3
31. Андрей Доценко (0+1) +1:57,9
70. Артем Тищенко (0+3) +3:02,0
72. Максим Ивко (1+2) +3:06,9
73. Тарас Лесюк (2+1) +3:09,3
Лучшей в украинской команде во втором женском спринте этапа Кубка IBU в Норвегия Шушене стала уроженка Сум Анастасия Меркушина, для которой участие в этой гонке было призвано помочь «разбежаться» перед стартами в Кубке мира.
«Разбежалась» сегодня Настя на один круг штрафа и 10-ю итоговую позицию. Первое попадание наших спортсменов в топ-10 в новом сезоне!
Выпускница СумГУ Ольга Абрамова двумя промахами в лежке, казалось, испортила себе гонку, но сумела сконцентрироваться на стрельбе стоя и финишировать 21-й. Довольно качественные результаты в первых гонках сезона демонстрирует Мария Панфилова, и, что не было раньше характерной чертой Маши – наиболее стабильную в команде стрельбу. Сегодня Панфилова обошлась без штрафных кругов, что привело на 24-е место в финишном протоколе.
Вообще, гонка ознаменовалась попаданием в зачетную зону всех шести стартовавших сегодня украинок. Сумчанка Юлия Журавок и Надежда Белкина с двумя промахами у каждой, а также Яна Бондарь – с тремя незакрытыми мишенями в стойке, заняли соответственно 30-е, 38-е и 33-е места.
Что касается борьбы за победу, то в этой гонке, наконец, увидели острое соперничество до последних минут. На высшую ступень подиума поднялась Дениз Херрманн, стартовавшая 96-й из 100 участниц. Причем сделала это в тот момент, когда австрийская биатлонистка Катарина Иннерхофер уже была готова принимать поздравления. Но немецкая экс-лыжница, допустив по промаху на каждом рубеже, на последнем круге развила космическую скорость, не только отыграла 16 секунд отставания, но и еще добавила 4 секунды запаса. Третье место у норвежки Теклы Брюн-Ли, для которой это уже второй подиум на текущем домашнем этапе Кубка IBU.
Завтра, в последний день соревнований в Шушене, состоятся две смешанные эстафеты.
Спринт. Женщины
1. Дениз Херрман (1+1) 20:43,9
2. Катарина Иннерхофер (0+0) +4,0
3. Текла Брюн-Ли (0+0) +9,8
...
10. Анастасия Меркушина (0+1) +43,9
21. Ольга Абрамова (2+0) +1:12,8
24. Мария Панфилова (0+0) +1:16,2
30. Юлия Журавок (1+1) +1:27,8
33. Яна Бондарь (0+3) +1:37,4
38. Надежда Белкина (1+1) 1:48,2
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