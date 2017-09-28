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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1718

На кубке IBU лучшими среди украинцев были сумчане

Сегодня, 25 ноября, в норвежском Шушене снова прошли спринтерские гонки в рамках первого этапа кубка IBU.

Второй соревновательный день сезона, наконец, порадовал более вменяемой для биатлона погодой, позволив спортсменам проверить себя по-настоящему во втором спринте дебютного этапа Кубка IBU в Норвегия Шушене. Ну а болельщикам – ощутить дыхание сезона помогло присутствие в стартовом списке нескольких хорошо узнаваемых фамилий, вроде Тарьея Бё, Михаэля Реша или Красимира Анева, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

Именно знаменитый норвежский экс-обладатель Кубка мира и стал победителем сегодняшнего спринта, наглядно продемонстрировав разницу в уровне между гонками Кубка мира и Кубка IBU. Даже допустив промах в стрельбе стоя, Бё-старший не имел себе равных, опередив более чем на 20-30 секунд боровшихся за серебро соотечественника Фредрика Гьессбакка, Эдуарда Латыпова и еще одного норвежского завсегдатая Кубка мира – Ветле-Сьястада Кристиансена.

Поводы для сдержанного оптимизма есть и у украинских болельщиков. Так, вышедший на первую для себя гонку сезона юниор из Сум Антон Дудченко добился лучшего пока результата в карьере в Кубке IBU! Сумев стать одним из немногих спортсменов, безошибочно прошедших огневые рубежи, он финишировал 27-м – для более высокой позиции чуть не хватило запаса сил на последнем круге. Но и топ-30 среди 130-ти заявленных участников – очень солидный результат. И тем более приятно, что добыт он на первом этапе Кубка IBU, который традиционно является более представительным по составу.

Еще одним нашим спортсменом, добывшим кубковые очки, стал уроженец Сумщины Андрей Доценко – 31-е место с одним промахом и лучшей скоростью в нашей команде. Еще трое наших ребят – уроженец Сумщины Артем Тищенко, Максим Ивко и Тарас Лесюк – допустили по три промаха каждый и дружно финишировали на позициях с 70-й по 73-ю.

Спринт. Мужчины

1.  Тарьей Бё (0+1)  23:00,1

2.  Фредрик Гьессбакк (0+1)  +23,7

3.  Эдуард Латыпов (0+0)  +31,2

...

27.  Антон Дудченко (0+0)  +1:47,3

31.  Андрей Доценко (0+1)  +1:57,9

70.  Артем Тищенко (0+3)  +3:02,0

72.  Максим Ивко (1+2)  +3:06,9

73.  Тарас Лесюк (2+1)  +3:09,3

Лучшей в украинской команде во втором женском спринте этапа Кубка IBU в Норвегия Шушене стала уроженка Сум Анастасия Меркушина, для которой участие в этой гонке было призвано помочь «разбежаться» перед стартами в Кубке мира.

«Разбежалась» сегодня Настя на один круг штрафа и 10-ю итоговую позицию. Первое попадание наших спортсменов в топ-10 в новом сезоне!

Выпускница СумГУ Ольга Абрамова двумя промахами в лежке, казалось, испортила себе гонку, но сумела сконцентрироваться на стрельбе стоя и финишировать 21-й. Довольно качественные результаты в первых гонках сезона демонстрирует Мария Панфилова, и, что не было раньше характерной чертой Маши – наиболее стабильную в команде стрельбу. Сегодня Панфилова обошлась без штрафных кругов, что привело на 24-е место в финишном протоколе.

Вообще, гонка ознаменовалась попаданием в зачетную зону всех шести стартовавших сегодня украинок. Сумчанка Юлия Журавок и Надежда Белкина с двумя промахами у каждой, а также Яна Бондарь – с тремя незакрытыми мишенями в стойке, заняли соответственно 30-е, 38-е и 33-е места.

Что касается борьбы за победу, то в этой гонке, наконец, увидели острое соперничество до последних минут. На высшую ступень подиума поднялась Дениз Херрманн, стартовавшая 96-й из 100 участниц. Причем сделала это в тот момент, когда австрийская биатлонистка Катарина Иннерхофер уже была готова принимать поздравления. Но немецкая экс-лыжница, допустив по промаху на каждом рубеже, на последнем круге развила космическую скорость, не только отыграла 16 секунд отставания, но и еще добавила 4 секунды запаса. Третье место у норвежки Теклы Брюн-Ли, для которой это уже второй подиум на текущем домашнем этапе Кубка IBU.

Завтра, в последний день соревнований в Шушене, состоятся две смешанные эстафеты.

Спринт. Женщины

1.  Дениз Херрман (1+1)  20:43,9

2.  Катарина Иннерхофер (0+0)  +4,0

3.  Текла Брюн-Ли (0+0)  +9,8

...

10.  Анастасия Меркушина (0+1)  +43,9

21.  Ольга Абрамова (2+0)  +1:12,8

24.  Мария Панфилова (0+0)  +1:16,2

30.  Юлия Журавок (1+1)  +1:27,8

33.  Яна Бондарь (0+3)  +1:37,4

38.  Надежда Белкина (1+1)  1:48,2

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