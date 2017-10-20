Дырища ЖКХ: в Сумах ждут трагедии, чтобы убрать аварийную плиту? (фото)

«После того, как «бравые парни» оббивали на крыше нашей «хрущёвки» сосульки и изрешетили пластиковый навес над входом в подъезд, я думал, что предел идиотизму есть. Каюсь, ошибся. На днях кабельщики (правда, не знаю какой оператор) закрепили кабель к бетонному оголовку вентиляционного канала (это такая бетонная плита, лежащая над вытяжками). Дом построен в 1969 году, практически 50 лет назад. Возраст плиты, соответственно, такой же. Не выдержала старушка. Накренилась. Прямо над подъездом. Я сразу же позвонил на 101. Девушка-оператор меня внимательно выслушала и даже поблагодарила за неравнодушие, пообещав помочь. Через час я еще раз перезвонил в ДСНС. Теперь уже другая девушка-оператор сообщила, что мой сигнал передан в: исполком, ЖЭК и полицию. А пока плита никого не привалила – спасателям там делать нечего. Так что ЖДЁМ-С!», - написал он.
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