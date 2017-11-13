Замгубернатора Сумщины в очередной раз задержали за пьяную езду? В ночь с 25 на 26 ноября замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош на своем авто был остановлен патрульной полицией, которая заподозрила, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Незадолго до полуночи Иван Боршош вышел из магазина "АТБ" на ул. Сергея Табалы (Парижской Коммуны) вместе со спутницей и отправился в направлении центра города на своем Hyundai Santa Fe. По пути стиль вождения замгубернатора привлек внимание патрульной полиции, которой пришлось гнаться за ним до самого начала Харьковской. У магазина "Лотос" напротив "Мануфактуры" "хюндай" был остановлен. Водитель, имевший явные признаки опьянения, на глазах у правоохранителей поменялся местами со своей спутницей и заявил, что за рулем была она. От освидетельствования на алкогольное опьянение он категорически отказался, поэтому в его отношении был составлен протокол по ст.130 КУоАП, пишет Ваш шанс.

Напомним, в практике заместителя губернатора это не первый случай. Его предыдущее задержание в 2012 году на том же Hyundai Santa Fe приобрело большой общественный резонанс, видео, где было зафиксировано состояние водителя, было распространено в Интернете