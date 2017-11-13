Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46281

Замгубернатора Сумщины в очередной раз задержали за пьяную езду?

В ночь с 25 на 26 ноября замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош на своем авто был остановлен патрульной полицией, которая заподозрила, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Незадолго до полуночи Иван Боршош вышел из магазина "АТБ" на ул. Сергея Табалы (Парижской Коммуны) вместе со спутницей и отправился в направлении центра города на своем Hyundai Santa Fe. По пути стиль вождения замгубернатора привлек внимание патрульной полиции, которой пришлось гнаться за ним до самого начала Харьковской. У магазина "Лотос" напротив "Мануфактуры" "хюндай" был остановлен. Водитель, имевший явные признаки опьянения, на глазах у правоохранителей поменялся местами со своей спутницей и заявил, что за рулем была она. От освидетельствования на алкогольное опьянение он категорически отказался, поэтому в его отношении был составлен протокол по ст.130 КУоАП,  пишет Ваш шанс

Напомним, в практике заместителя губернатора это не первый случай. Его предыдущее задержание в 2012 году на том же Hyundai Santa Fe приобрело большой общественный резонанс, видео, где было зафиксировано состояние водителя, было распространено в Интернете

Право Иван Боршош Пьяный за рулем

По тематике

Пьяный сумчанин въехал в забор
24.11.2017 12:38

Пьяный сумчанин въехал в забор

Четыре админматериала, поврежденный автомобиль и забор: последствия ДТП в Сумах....

21.11.2017 09:23

Главу конотопского трамвайного управления поймали на пьяной езде

В субботу, 18 ноября, на Руслана Богдана, руководителя КП «Конотопское трамвайное управление», составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем...

20.11.2017 17:21

Сумские копы остановили пьяную сумчанку без прав

Патрульные обнаружили женщину, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии....

15.11.2017 16:30

Сумчанин третий раз за год попался пьяным за рулем

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, который в третий раз в течение года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения....

13.11.2017 10:29

Сотрудник Нацполиции, подозреваемый в пьяной езде, врезался в копов

В ночь с 12 на 13 ноября, около полуночи, на ул. Прокофьева, в районе конечной остановки, произошло ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.