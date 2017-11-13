Замгубернатора Сумщины в очередной раз задержали за пьяную езду?

Незадолго до полуночи Иван Боршош вышел из магазина "АТБ" на ул. Сергея Табалы (Парижской Коммуны) вместе со спутницей и отправился в направлении центра города на своем Hyundai Santa Fe. По пути стиль вождения замгубернатора привлек внимание патрульной полиции, которой пришлось гнаться за ним до самого начала Харьковской. У магазина "Лотос" напротив "Мануфактуры" "хюндай" был остановлен. Водитель, имевший явные признаки опьянения, на глазах у правоохранителей поменялся местами со своей спутницей и заявил, что за рулем была она. От освидетельствования на алкогольное опьянение он категорически отказался, поэтому в его отношении был составлен протокол по ст.130 КУоАП, пишет Ваш шанс.
Напомним, в практике заместителя губернатора это не первый случай. Его предыдущее задержание в 2012 году на том же Hyundai Santa Fe приобрело большой общественный резонанс, видео, где было зафиксировано состояние водителя, было распространено в Интернете
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