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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54146

Сумчанка помогла сборной победить венгерок

24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019.

В городе Балмазуйварош подопечные Владимира Ревы противостояли венгеркам, которые до отчетного матча имели столько же зачетных пунктов, как и украинки – по 1. Тяжелый поединок завершился минимальной победой сборной Украины - 1:0. Единственный мяч наши девчата забили уже в добавленное арбитром время.

В матче приняла участие со стартовых минут и воспитанница сумского футбола вратарь Екатерина Самсон, правда, наставнику украинок пришлось делать вынужденную замену - наш сумчанка, выбивая мяч, потянула мышцу, и в «рамке» ворот пришлось занимать место Ирине Зварич.

Эта победа вывела украинок на третье место в отборочной группе с 4 очками. Впереди датчане и шведки, у которых по 6 очков.

Спорт Екатерина Самсон Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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