Сумчанка помогла сборной победить венгерок

В городе Балмазуйварош подопечные Владимира Ревы противостояли венгеркам, которые до отчетного матча имели столько же зачетных пунктов, как и украинки – по 1. Тяжелый поединок завершился минимальной победой сборной Украины - 1:0. Единственный мяч наши девчата забили уже в добавленное арбитром время.
В матче приняла участие со стартовых минут и воспитанница сумского футбола вратарь Екатерина Самсон, правда, наставнику украинок пришлось делать вынужденную замену - наш сумчанка, выбивая мяч, потянула мышцу, и в «рамке» ворот пришлось занимать место Ирине Зварич.
Эта победа вывела украинок на третье место в отборочной группе с 4 очками. Впереди датчане и шведки, у которых по 6 очков.
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