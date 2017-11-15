Сумчанка помогла сборной победить венгерок 24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019.

В городе Балмазуйварош подопечные Владимира Ревы противостояли венгеркам, которые до отчетного матча имели столько же зачетных пунктов, как и украинки – по 1. Тяжелый поединок завершился минимальной победой сборной Украины - 1:0. Единственный мяч наши девчата забили уже в добавленное арбитром время.

В матче приняла участие со стартовых минут и воспитанница сумского футбола вратарь Екатерина Самсон, правда, наставнику украинок пришлось делать вынужденную замену - наш сумчанка, выбивая мяч, потянула мышцу, и в «рамке» ворот пришлось занимать место Ирине Зварич.

Эта победа вывела украинок на третье место в отборочной группе с 4 очками. Впереди датчане и шведки, у которых по 6 очков.