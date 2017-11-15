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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 19:08437

В Бурыни горела церковь

Сегодня утром, 26 ноября, в центре Бурыни произошел пожар.

Сегодня утром в центре Бурынь поднимался столб дыма. Черно-серые его клубки поднимались далеко ввысь. В Горела церковь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви. Пожарным,  приехавшим на вызов,  не удалось спасти ее купол и некоторые части здания. Причины возгорания устанавливаются,  пишет buryn.info. 

Право Бурынь Пожар

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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