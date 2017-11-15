В Бурыни горела церковь Сегодня утром, 26 ноября, в центре Бурыни произошел пожар.

Сегодня утром в центре Бурынь поднимался столб дыма. Черно-серые его клубки поднимались далеко ввысь. В Горела церковь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви. Пожарным, приехавшим на вызов, не удалось спасти ее купол и некоторые части здания. Причины возгорания устанавливаются, пишет buryn.info.