В Бурыни горела церковь

Сегодня утром в центре Бурынь поднимался столб дыма. Черно-серые его клубки поднимались далеко ввысь. В Горела церковь Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви. Пожарным, приехавшим на вызов, не удалось спасти ее купол и некоторые части здания. Причины возгорания устанавливаются, пишет buryn.info.
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