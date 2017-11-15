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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45167

Пограничники у украинца обнаружили «амфетамин»

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

В пункт пропуска «Бачевск» для выезда в Россию прибыл микроавтобус марки «Renault Trafic» украинской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал гражданин Украины. Во время проверки транспортного средства в багажном отделении произошло срабатывания служебной собаки на личные вещи одного из пассажиров. Тщательно осмотрев сумку правоохранители в коробке со спичками обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета весом около 1 грамма. 32-летний мужчина не смог ничего объяснить о наличии в его вещах обнаруженного вещества.

Сейчас выявленное наркотическое вещество, которое предположительно является «амфетамином», изъято в установленном порядке для проведения экспертизы. Гражданина передано работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

Право Амфетамин Наркотики Пограничники

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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