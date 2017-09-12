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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39584

В Сумах установили первое электронное табло на остановке

На остановке возле «МакДональдса» установили первое электронное табло, на котором видно, когда прибудет коммунальный транспорт – троллейбусы или автобусы.

Сегодня, 27 ноября, мэр Сум Александр Лысенко лично осмотрел первое электронное табло, установленное на остановке. Именно из-за этого он и опоздал сегодня на аппаратное совещание.

- Немного с опозданием, вы знаете, был сегодня на остановке возле «МакДональдса», - объяснил задержку мэр. – Виталий Леонидович, давайте, вставайте. Неплохая инициатива, объясните, пожалуйста, что это, в рамках какого проекта вы установили электронное табло со временем прибытия транспорта?

- Это совместный проект с ФЛП Свитайло, - поднялся директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог. – Первое табло мы сделали за деньги предприятия. Сейчас обсчитываем эксплуатацию, сколько всего затрат будет. Это табло на много строчек, будет два варианта еще на 4, на 5 строчек, на 3 строчки, поэтому все обсчитаем и доложим вам полностью все затраты с предложениями на установку по всему городу. Поэтому хотели бы, чтоб вы одобрили нашу инициативу.

- Давайте так, я одобряю, - перебил его мэр. – Я с утра постоял, все во время приходит. Поговорил с жителями. Можно четко сказать, что 1-й, 5-й и 7-й пришли минута в минуту. Люди довольны, говорят, что нужно не только на «МакДональдсе». Теперь, кстати, можно ждать и в «МакДональдсе», видишь, что осталась минута, выходишь, сел и поехал. Зимой это будет очень удобно. Прорабатывайте финансовую составляющую, считайте экономику, и я думаю, нужно быстренько по всему городу поставить. Ну, очень удобно. Ну, просто экономия времени.

- Ну, мы предварительно просчитали, - подключился начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – Около 50 остановок нужно обустроить в следующем году.

- Больше, - перебил мэр.

- Только основные остановки, где больше всего людей.

- Давайте, работаем, - подытожил мэр. – Очень хорошо для горожан.

Напомним, в городе более 300 остановок, однако не все из них оборудованы даже простым знаком «Остановка».

Общество КП «Электроавтотранс» Электронное табло

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