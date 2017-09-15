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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:51306

В следующем году в Сумах займутся тротуарами и велодорожками

Мэр Сум Александр Лысенко дал подчиненным заданием вдвое увеличить количество обустроенных тротуаров в городе.

Он поднял этот вопрос сегодня, 237 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Александр Алексеевич, - обратился он к директору КП «Дорремстрой» г-ну Вегере. – Сколько в этом году вы уложили асфальта?

- 150 тысяч квадратных метров, - ответил тот. – Это на 60% больше, чем в прошлом году.

- А в следующем?

- Планируем увеличить еще на 80%.

- Григорий Иванович, - поднял мэр директора департамента инфраструктуры г-на Яременко. – Это касается и вас, и Александра Алексеевича, я прошу, чтобы количество тротуаров увеличена в два раза от количества отремонтированных в этом году. И включайте велодорожки, поднимайте программу «Два колеса». Кстати, по-моему, она заканчивается в этом году. Посмотрите, если нужно, выносите на сессию, мы ее продолжим на 2-3 года. Будем вместе с тротуарными объектами делать и велодорожки. Александр Сергеевич, возможности для этого будут?

- Конечно.

Общество Велодорожки Тротуары

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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