В Сумах никак не могут восстановить работу радиоточек Больше 1000 точек проводного радио не работают в Сумах из-за урагана, который прошел 1 июля.

Об этом сообщил начальник начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко сегодня, 27 ноября, на аппартном совещании в мэрии.

- Я хотел бы поднять сейчас вопрос неработающих радиоточек, - начал мэр Сум Александр Лысенко. – Это минимум касается пожилых людей, пенсионеров, которые большинство времени проводят дома. Когда радио работало, у нас не было проблем. Сейчас сотнями идут жалобы на то, что не работает радио. Скажите, пожалуйста, это очень сложно настроить работу радиоточек, которые существуют в квартирах наших жителей? Или не очень?

- Мы постоянно занимаемся этим вопросом, - встал начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко. – От «Укртелекома» поступают объяснения в том плане, что нет доступа к сетям, которые проходят через высотные дома, через крыши, там сейчас собственники позакрывали чердаки и по несколько дней они не могут добраться до своих линий, которые проходят там. Я постоянно общаюсь с директором сумского филиала «Укртелекома». На прошлой неделе он докладывал, что сейчас 1360 неработающих точек. За прошлую неделею они сделали больше 300 точек.

- Еще больше тысячи остается? – уточнил мэр.

- Да.

- Что у них там много работы? Пускай увеличивают число рабочих групп и быстренько делают. Сейчас скоро праздники, скоро зима, люди больше времени проводят дома. Им нужна информация. Теперь будем каждое аппаратное совещание заслушивать, сколько радиоточек восстановлено. Давайте побыстрее, чтобы мы забыли, что у нас был ураган. Я ж так понимаю, это было после урагана?

- Да.

- Давайте на следующее аппаратное совещание пригласим директора сумского филиала, - предложил управделами исполкома Степан Пак.

- Давайте, хорошо, - подытожил А.Лысенко.