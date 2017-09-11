Сумчане стали меньше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактические заведения города - 356 человек.

Это меньше на 6,3% чем на предыдущей неделе – 380. В том числе количество травмированных детей - 67 (за предыдущую неделю - 60).

Из 356 травм: бытовых - 249, уличных - 78, производственных – 2, дорожно-транспортных - 2, других - 25.

Из 249 бытовых травм: переломов - 53, травм связок - 45, ран - 72, вывихов - 13, другие - 66 (на предыдущей неделе - 270).

С 78 уличных травм: переломов – 24, травм связок - 7, ран - 25, другие - 22 (на предыдущей неделе - 80).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 6 (за предыдущую неделю - 7): ул.СКД - 1, ул. Харьковская - 2, ул. Замостянская - 1, ул. Металлургов - 2.