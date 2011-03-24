Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45172

В Сумах провели чемпионат города по шашкам

26 ноября закончился чемпионат г.Сумы по шашкам среди юношей и девушек.

В нем приняли участие 46 школьников-шашистив в 6 возрастных категориях. 19 победителей и призеров получили медали и грамоты.

Победителями стали:

Старшие девушки: 1 место - Радченко Анна, 2-е - Кальченко Татьяна.

Младшие девушки: 1-е место поделили - Заморуива Мария и Наумова Елизавета, 3-е - Наумова Валерия.

Юноши.

Первая возрастная категория: 1 место - Вардаев Иван, 2-е - Бугаец Павел, 3-е - Дмитриев Никита.

Вторая возрастная категория: 1 место - Подгорский Ярослав, 2-е - Бирченко Александр, 3-е - Фоменко Сергей.

Третья возрастная категория: 1 место - Бондаренко Егор, 2-е - Буряс Константин, 3-е поделили Прокопенко Ярослав и Адамович Натан.

Четвертая возрастная категория: 1 место - Самойленко Иван, 2-е - Риман Артем, 3-е - Мирошниченко Владимир.

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CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
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10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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