В Сумах провели чемпионат города по шашкам

В нем приняли участие 46 школьников-шашистив в 6 возрастных категориях. 19 победителей и призеров получили медали и грамоты.
Победителями стали:
Старшие девушки: 1 место - Радченко Анна, 2-е - Кальченко Татьяна.
Младшие девушки: 1-е место поделили - Заморуива Мария и Наумова Елизавета, 3-е - Наумова Валерия.
Юноши.
Первая возрастная категория: 1 место - Вардаев Иван, 2-е - Бугаец Павел, 3-е - Дмитриев Никита.
Вторая возрастная категория: 1 место - Подгорский Ярослав, 2-е - Бирченко Александр, 3-е - Фоменко Сергей.
Третья возрастная категория: 1 место - Бондаренко Егор, 2-е - Буряс Константин, 3-е поделили Прокопенко Ярослав и Адамович Натан.
Четвертая возрастная категория: 1 место - Самойленко Иван, 2-е - Риман Артем, 3-е - Мирошниченко Владимир.
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