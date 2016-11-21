В городском парке сделают освещение за 1,5 млн грн

Об этом сегодня, 27 ноября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, отвечая на соответствующее поручение.
- Вопрос проработан, - начал он. – Работники департамента вместе со специалистами «Горсвета» выходили на место. По предварительным расчетам, необходимо приблизительно 1,5 млн грн. Эти средства мы планируем на 2018 год.
- А вы знаете, что у нас есть программа развития города – развитие и обустройство, наведение благоустройства по парку Кожедуба? – спросил мэр. – Отдельная программа. Нужно навести порядок: отремонтировать дорожки, аттракционы новые, но освещение это первое, что нужно делать. Потому что много людей идут через парк в центр города. Думаю, за зиму «Горсвет» с «Зеленстроем» должны заняться этим вопросом.
- У нас там есть еще одна проблема, - поднялся директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик. - Оставшиеся тополя, которым по 80 лет, – в аварийном состоянии и не дают нам нормально проводить работы. Их необходимо срезать.
- Подождите, в детском парке сделали по-другому – не срезали, а обрезали крону. Если мы массово сейчас уберем деревья в парке, он будет похожим вовсе не на парк... А что касается возраста, так все надо поменять не только в парке, а и во всем городе. Но давайте мы будем удалять деревья с умом. Одно убираем – сажаем минимум пять. Надо внимательно отнестись к городскому парку и начать не с удаления, а с кронирования. Срезать можно только те деревья, которые действительно угрожают жизни сумчан. Тут без вопросов – акт и срезаем. А что касается освещения, в этом году мы купили для города 1300 светильников. В следующем – не меньше. Потому предлагаю КП «Горсвет» начать заниматься освещением в главном городском парке в качестве текущего ремонта.
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