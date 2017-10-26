«Укрнафта» пустила газ на Сумщину Все населенные пункты Липоводолинского и Роменского районов уже подключены к газоснабжению.

Об этом сегодня, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

- На сегодня газоснабжение полностью включено в Липоводолинском районе, а в Роменском районе одно село« запущено» вчера, а сейчас с половины восьмого утра включают еще одно, - отметил чиновник. - Вопрос с газоснабжением в двух районах решен полностью.

Николай Клочко извинился перед жителями Сумщины, которые из-за непрофессиональной работы ПАО «Укрнафта» по решению этого вопроса вынуждены были почти полгода оставаться без газа.