«Укрнафта» пустила газ на Сумщину

Об этом сегодня, 27 ноября, в ходе аппаратного совещания сообщил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
- На сегодня газоснабжение полностью включено в Липоводолинском районе, а в Роменском районе одно село« запущено» вчера, а сейчас с половины восьмого утра включают еще одно, - отметил чиновник. - Вопрос с газоснабжением в двух районах решен полностью.
Николай Клочко извинился перед жителями Сумщины, которые из-за непрофессиональной работы ПАО «Укрнафта» по решению этого вопроса вынуждены были почти полгода оставаться без газа.
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