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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10265

На достройку путепровода на 20 лет Победы нужно 34 миллиона

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства посчитало, сколько необходимо средств на достройку путепровода по ул. 20 лет Победы.

По этому вопросу докладывал на аппаратном совещании в мэрии начальник управления Виталий Шилов.

- В этом году в полном объеме сделана проектно-сметная документация, сейчас она проходит комплексную госэкспертизу, - доложил он. – Цена вопроса 34 млн грн. Объект подан на выделение в бюджете.

- Оставляем на контроле, давайте проработаем, как с Роменской, - предложил мэр. – Оптимизируем.

- Там порядка 15-17 миллионов потянут только кабеля, - ответил В.Шилов. – Если б этого не было, то цена вопроса была бы миллионов 15.

- Давайте тогда собираем отдельное совещание по дорогах, но первым вопросом будет этот. Посмотрим, где лежат кабеля и до какой ширины можно ее расширять.

- Кроме кабельной продукции, там нужно еще делать ливневую канализацию, - встал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Это тоже стоит немало. Но по кабелям, их в любом случае нужно перекладывать, потому что есть техусловия.

- Несите проект, будем считать.

Общество 20 лет Победы

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