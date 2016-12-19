Сумчане больше болеют ОРВИ На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ возросла на 5%.

Об этом сегодня, 27 ноября, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе зарегистрировано 1315 случаев заболеваемости ОРВИ, что на 5,5% больше, чем на предыдущей неделе, - доложила она. – Но на 42% ниже порогового уровня на этот период. Среди заболевших 71% - это детское население, в том числе 30% - дети школьного возраста. За прошлую неделею госпитализировано 82 жителей, из них 90% - дети. Заболеваний гриппом или с тяжелым течением не зарегистрировано. 785 человек получили прививки от гриппа.