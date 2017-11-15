На Сумщине горела церковь (+видео) 26 ноября в 10:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в Бурын.

Уже через две минуты на место вызова прибыл дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Усложняли тушение конструктивные особенности кровли, которая была утеплена шлаком, и где происходило непосредственное горение. Деревянную обрешетку покрывал двойной слой металлических листов. Находиться непосредственно на кровле и проводить разбор металлической крыши для подачи воды в очаг горения пожарным было крайне сложно из-за слишком крутого наклона кровли. Также существовала угроза перекидывания огня на расположенные в 20 м двухэтажное здание районного отделения полиции и в 15 м частный гараж.

Из-за сильного задымления внутри, особенно на чердаке церкви, работать пожарным пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. На тушение спасатели привлекли дополнительные силы и средства. Был поднят резервный караул и привлечена из Конотопа автолестница, которая позволила проводить ликвидацию пожара сверху здания церкви. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение от ближайшего уличного пожарного гидранта была проложена на расстоянии 280 м магистральная рукавная линия.

В 12:23 пожарным удалось локализовать возгорание. И чтобы полностью потушить огонь, пришлось разбирать конструкции и поливать отдельные очаги горения. В 17:47 пожар был ликвидирован.

Всего на месте работало 15 человек личного состава, 4 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Огнем уничтожена кровля здания церкви на площади 380 кв м.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как было установлено, в здании, где произошел пожар, раньше находился кинотеатр, а в 1999 году она была передана православной общине. На момент возникновения возгорания в церкви происходило богослужение. Случайный прохожий увидел пожар и сообщил людям. Прихожане вместе с другими горожанами, которые прибежали на помощь, успели вынести из здания иконы и церковные вещи. Из людей никто не пострадал.

Причина и обстоятельства возгорания выясняются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.