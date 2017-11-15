На Сумщине горела церковь (+видео)

Уже через две минуты на место вызова прибыл дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части в составе двух отделений. Усложняли тушение конструктивные особенности кровли, которая была утеплена шлаком, и где происходило непосредственное горение. Деревянную обрешетку покрывал двойной слой металлических листов. Находиться непосредственно на кровле и проводить разбор металлической крыши для подачи воды в очаг горения пожарным было крайне сложно из-за слишком крутого наклона кровли. Также существовала угроза перекидывания огня на расположенные в 20 м двухэтажное здание районного отделения полиции и в 15 м частный гараж.
Из-за сильного задымления внутри, особенно на чердаке церкви, работать пожарным пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. На тушение спасатели привлекли дополнительные силы и средства. Был поднят резервный караул и привлечена из Конотопа автолестница, которая позволила проводить ликвидацию пожара сверху здания церкви. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение от ближайшего уличного пожарного гидранта была проложена на расстоянии 280 м магистральная рукавная линия.
В 12:23 пожарным удалось локализовать возгорание. И чтобы полностью потушить огонь, пришлось разбирать конструкции и поливать отдельные очаги горения. В 17:47 пожар был ликвидирован.
Всего на месте работало 15 человек личного состава, 4 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Огнем уничтожена кровля здания церкви на площади 380 кв м.
На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как было установлено, в здании, где произошел пожар, раньше находился кинотеатр, а в 1999 году она была передана православной общине. На момент возникновения возгорания в церкви происходило богослужение. Случайный прохожий увидел пожар и сообщил людям. Прихожане вместе с другими горожанами, которые прибежали на помощь, успели вынести из здания иконы и церковные вещи. Из людей никто не пострадал.
Причина и обстоятельства возгорания выясняются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
В воскресенье во время проведения богослужения в храме «Рождества Пресвятой Богородицы произошел пожар. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что...
Сегодня утром, 26 ноября, в центре Бурыни произошел пожар....
23 ноября в Шостке произошли два пожара....
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли сельским коллегам ликвидировать возгорание хозяйственной постройки....
За сутки пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорания в жилом секторе....