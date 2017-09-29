В Путивле браконьер наловил рыбы на 30 тысяч штрафа

Нарушитель оказался жителем г. Путивль. На момент задержания «улов» рыбаки составил 17 кг рыбы: щука - 69 шт., серебряный карась - 57 шт., плотва - 58 шт., окунь - 2 шт., плоскирка - 2 шт., красноперка - 10 шт. Нанесен ущерб в размере 30 141 грн.
Правонарушения зафиксировано на водоеме у с.Волынцево Путивльского района. В отношении гражданина составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и лодка изъяты.
Сумской рыбоохранный патруль призывает граждан соблюдать установленные Правила любительского и спортивного рыболовства. В случае выявления нарушений, просьба срочно сообщать на «горячую» линию рыбоохранного патруля: (096) 83-82-570 или на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.
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