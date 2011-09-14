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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55257

Суд освободил из-под стражи сумчанина, который напал с ножом на работника ресторана в центре Сум

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев апелляционную жалобу защитника подозреваемого, ввиду психического заболевания подозреваемого отменила решение следователя судьи Ковпаковского районного суда, которым мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-служба суда сообщает, что 30-летний сумчанин, начиная с 2010 года, состоит на учете в психиатрической больнице. Соответствующие подтверждающие документы были предоставлены суду стороной защиты. В судебном заседании адвокат подозреваемого отмечала, что органам досудебного расследования еще на этапе задержания ее подзащитного было известно о наличии у него психического заболевания. Об этом свидетельствует тот факт, что на место происшествия правоохранителями была вызвана психиатрическая бригада скорой помощи. Защитник просила отменить постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда и применить к подозреваемому мягкую меру пресечения, поскольку пребывание в СИЗО, учитывая наличие у него психических расстройств, только ухудшит его состояние.

В свою очередь сторона обвинения просила оставить без изменений решение суда первой инстанции. Мотивировала свою позицию тем, что человек к совершению преступления тщательно готовился. Для этого даже изменил свою внешность. Кроме того, существуют риски, что он будет незаконно влиять на потерпевшего и свидетелей, а также скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей отменила решение суда первой инстанции, поскольку действующим криминально-процессуальным кодексом запрещено применить к душевнобольным лицам любые меры, предусмотренные Главой 18 Уголовного процессуального кодекса, в том числе содержания под стражей. Действующим процессуальным законом предусмотрен особый порядок уголовного производства в отношении таких лиц, в частности к ним применяются меры принудительного медицинского характера.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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