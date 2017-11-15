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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58214

Причиной возгорания церкви в Бурыни могла стать неисправная электропроводка

В воскресенье во время проведения богослужения в храме «Рождества Пресвятой Богородицы произошел пожар. Пожар локализовали. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что причиной возгорания здания стала неисправная электропроводка.

Сообщение о том, что произошло возгорание купола храма, поступило от настоятеля этого же храма 26 ноября в 10.41 утра. На место выехали сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и полиции. На момент возникновения пожара в помещении храма находилось 30 прихожан, которые были немедленно эвакуированы. Пожар локализовали. Огонь повредил 380 кв. м. деревянного перекрытия храма.

После осмотра места происшествия, бесед с церковнослужителями, прихожанами правоохранители склоняются к тому, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

«Дело в том, что здание было возведено где-то в 50-х годах, и очень большая вероятность того, что электропроводка исчерпала свой ресурс, - говорит Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Версия поджога сегодня исключается. Возгорание произошло наверху. Чтобы туда попасть, нужно открыть дверь, а она была закрыта. Ключ находился у настоятеля в сейфе. К тому же шла служба. Было много людей. И незаметно это сделать было бы просто невозможно. Сам настоятель также склоняется к тому, что пожар вызвала электропроводка, а не любые другие причины».

В полиции данное событие зарегистрировали. Проверка продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынь Пожар Церковь

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