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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1546

В Сумах пройдет юбилейная выставка Дарьи Бескостой

Сегодня, 28 ноября, в Сумской городской галерее состоится открытие персональной выставки сумской художницы Дарьи Бескостой под названием «Коридор».

В этом году, 4 июля, художнице исполнился 21 год. Она на редкость улыбчивая, жизнерадостная и целеустремленная девушка, несмотря на то, что вся ее жизнь – борьба с ДЦП. С 14 лет Даша проводит персональные выставки, участвует в конкурсах и получает престижные премии. В ее художественном арсенале десятки выставок в разных уголках страны и за ее пределами. Все это время Дарья неоднократно участвовала в благотворительных акциях помощи больным детям. Средства от продажи своих картин она отдавала тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении.

Выставка «Коридор» посвящена 10-летию творчества Даши.

Официальное открытие выставки состоится 28 ноября в 17:00.

Вход свободный.

Досуг Выставка Дарья Безкостая

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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