В Сумах пройдет юбилейная выставка Дарьи Бескостой

В этом году, 4 июля, художнице исполнился 21 год. Она на редкость улыбчивая, жизнерадостная и целеустремленная девушка, несмотря на то, что вся ее жизнь – борьба с ДЦП. С 14 лет Даша проводит персональные выставки, участвует в конкурсах и получает престижные премии. В ее художественном арсенале десятки выставок в разных уголках страны и за ее пределами. Все это время Дарья неоднократно участвовала в благотворительных акциях помощи больным детям. Средства от продажи своих картин она отдавала тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении.
Выставка «Коридор» посвящена 10-летию творчества Даши.
Официальное открытие выставки состоится 28 ноября в 17:00.
Вход свободный.
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