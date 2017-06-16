Сумские теннисистки проиграли во Франции

Сумская команда «Грация-СумГУ» играла в Меце (Франция) против одноименной местной команды. К сожалению, наша команда проиграла со счетом 0:3.
Xin Liu – Анастасия Дмитренко 11:7 / 11:6 / 11:5
Carole GRUNDISCH – Анна Храмцова 11:3 / 11:7 / 11:7
Pauline CHASSELIN – Янина Кокуина 11:3 / 12:10 / 11:3
Ответная игра пройдут 15 декабря.
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