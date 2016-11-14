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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33237

Сегодня в Сумах начнут устанавливать главную елку города

По словам директора КП «Спецкомбинат» Евгения Короткевича, уже сегодня начнется утсановка главной елки города на пл. Независимости.

Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 27 ноября.

Мэр Сум Олександр Лысенко  попросил полицейских обеспечить охрану новогодней елки.

Напомним, что в этом году город решил отойти от традиции уничтожения сотен живых елей в области, чтобы установить одну – на пл. Независимости. Вместо этого решили купить современное искусственное дерево. Оно обошлось в 1,542 млн. грн. Поставщик - ООО «Люмьер Украина» из Одесской области, которое предложило цену на полпроцента ниже ожидаемой стоимости закупки. Гарантия на покупку - три года. По условиям тендера елку диаметром 10 м и высотой 18 м с иллюминацией, ограждением и двумя сказочными домиками должны установить до 5 декабря.

Обычно в Сумах елку официально открывали 19 декабря.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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