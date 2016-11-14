Сегодня в Сумах начнут устанавливать главную елку города

Об этом он сообщил на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 27 ноября.
Мэр Сум Олександр Лысенко попросил полицейских обеспечить охрану новогодней елки.
Напомним, что в этом году город решил отойти от традиции уничтожения сотен живых елей в области, чтобы установить одну – на пл. Независимости. Вместо этого решили купить современное искусственное дерево. Оно обошлось в 1,542 млн. грн. Поставщик - ООО «Люмьер Украина» из Одесской области, которое предложило цену на полпроцента ниже ожидаемой стоимости закупки. Гарантия на покупку - три года. По условиям тендера елку диаметром 10 м и высотой 18 м с иллюминацией, ограждением и двумя сказочными домиками должны установить до 5 декабря.
Обычно в Сумах елку официально открывали 19 декабря.
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