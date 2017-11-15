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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37127

В Шостке киевлянин на «Хонде» врезался в шлагбаум

26 ноября около 00.20 в микрорайоне Капсюль в Шостке на железнодорожном переезде произошло ДТП.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Роман Кулик, водитель автомобиля «Honda Civic» (житель столицы Украины, 1992 года рождения) не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в шлагбаум, принадлежащий казенному заводу «Импульс».

Никто не пострадал. Пострадали «Honda Civic» и шлагбаум.

Согласно показаниям алкотестера, водитель иномарки был трезв, пишет Шостка.INFO.

Право Дтп Шостка

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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