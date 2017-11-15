В Шостке киевлянин на «Хонде» врезался в шлагбаум 26 ноября около 00.20 в микрорайоне Капсюль в Шостке на железнодорожном переезде произошло ДТП.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Роман Кулик, водитель автомобиля «Honda Civic» (житель столицы Украины, 1992 года рождения) не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в шлагбаум, принадлежащий казенному заводу «Импульс». Никто не пострадал. Пострадали «Honda Civic» и шлагбаум. Согласно показаниям алкотестера, водитель иномарки был трезв, пишет Шостка.INFO.