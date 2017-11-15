В Шостке киевлянин на «Хонде» врезался в шлагбаум

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Роман Кулик, водитель автомобиля «Honda Civic» (житель столицы Украины, 1992 года рождения) не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в шлагбаум, принадлежащий казенному заводу «Импульс».
Никто не пострадал. Пострадали «Honda Civic» и шлагбаум.
Согласно показаниям алкотестера, водитель иномарки был трезв, пишет Шостка.INFO.
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