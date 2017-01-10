В супермаркете копы задержали сумчанина с оружием

На месте происшествия сотрудники заведения объяснили, что у них произошел конфликт с одним из покупателей. Общаясь с 45-летним сумчанином, стражи порядка заметили, что тот нервничает, при этом рукой пытается прикрыть чехол, который лежал в его кармане.
При поверхностной проверке инспекторы обнаружили, что в кожаном чехле находится нож, который имеет признаки холодного оружия.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
26 июня, около 15 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который на улице Героев Крут нарушает общественный порядок....
Сегодня на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС таможенниками совместно с работниками СБУ в Сумской области выявлено скрытую от таможенного...
11 января в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля «Toyota», на котором гражданин России покидал Украину, обнаружено...
Патрульные задержали мужчину с ножом, который ломился к родителям своей жены....
Правоохранители Сумщины разоблачили двух владельцев холодного оружия, незаконно хранивших у себя дома в общем четыре ножа, имеющие признаки холодного оружия....