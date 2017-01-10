В супермаркете копы задержали сумчанина с оружием Полицейские получили сообщение о помощи в супермаркете на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия сотрудники заведения объяснили, что у них произошел конфликт с одним из покупателей. Общаясь с 45-летним сумчанином, стражи порядка заметили, что тот нервничает, при этом рукой пытается прикрыть чехол, который лежал в его кармане.

При поверхностной проверке инспекторы обнаружили, что в кожаном чехле находится нож, который имеет признаки холодного оружия.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.