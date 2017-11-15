Патрульные задержали 17-летнего наркомана Патрульные обнаружили сумчанина, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое.

Осуществляя патрулирование ул. Харьковская инспекторы заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, заметив патрульных.

Общаясь со стражами порядка, мужчина нервничал и путался в показаниях. Странное поведение гражданина насторожило полицейских.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него два бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Сам же 17-летний юноша не смог объяснить историю происхождения указанных свертков.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и родителей несовершеннолетнего.