Патрульные задержали 17-летнего наркомана

Осуществляя патрулирование ул. Харьковская инспекторы заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, заметив патрульных.
Общаясь со стражами порядка, мужчина нервничал и путался в показаниях. Странное поведение гражданина насторожило полицейских.
Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него два бумажных свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое. Сам же 17-летний юноша не смог объяснить историю происхождения указанных свертков.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и родителей несовершеннолетнего.
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