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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4528

Патрульные обнаружили у водителя пакетики из-под амфетамина

У мужчины, который ехал за рулем авто с признаками наркотического опьянения, обнаружили девять пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на наркотическое.

На улице 20 лет Победы за нарушение ПДД стражи порядка остановили автомобиль Toyota Camry. За рулем находился 21-летний водитель, который имел явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В дальнейшем, при оформлении админматериалов по статье 130 (отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, инспекторы заметили, что указанный водитель нервничает и пытается что-то скрыть в салоне автомобиля. Впоследствии его поведение стало понятным, ведь во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в салоне авто девять полиэтиленовых пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на амфетамин.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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