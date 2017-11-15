Патрульные обнаружили у водителя пакетики из-под амфетамина У мужчины, который ехал за рулем авто с признаками наркотического опьянения, обнаружили девять пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на наркотическое.

На улице 20 лет Победы за нарушение ПДД стражи порядка остановили автомобиль Toyota Camry. За рулем находился 21-летний водитель, который имел явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей он отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В дальнейшем, при оформлении админматериалов по статье 130 (отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения) КоАП, инспекторы заметили, что указанный водитель нервничает и пытается что-то скрыть в салоне автомобиля. Впоследствии его поведение стало понятным, ведь во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в салоне авто девять полиэтиленовых пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на амфетамин.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.