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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53125

Полицейские Шостки задержали нетрезвого водителя-беглеца

Двадцать минут понадобилось сотрудникам групп реагирования патрульной полиции, чтобы остановить нетрезвого водителя.

Во время несения службы по надзору за дорожным движением, полицейские в составе группы реагирования патрульной полиции увидели автомобиль «Renault Logan», водитель которого совершил маневр на запрещающий знак. При попытке правоохранителей остановить легковой автомобиль водитель прибавил скорости и пытался скрыться от стражей порядка.

Только через 20 минут преследования полицейскими, 46-летний нарушитель вынужден был остановиться.

«Во время прохождения водителем на состояние опьянения на алкотестере последний показал превышение нормы алкоголя в 8 раз - 1,66 промилле, - говорит Роман Кулик, инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции».

В свою очередь водитель иномарки оправдывается, что запрещающий знак вовремя не заметил, а когда увидел полицейских - испугался.

В отношении нарушителя были составлены два административных протокола: по ст. 122-2 «Невыполнение водителями требований об остановке» и ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции». За совершеное правонарушение мужчине грозит штраф в размере 10200 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пьяный за рулем Шостка

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