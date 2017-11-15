В Сумах «Волга» врезалась в электроопору

В результате ДТП пострадали его пассажирки, 49-летняя и 62-летняя женщины. Младшей была оказана медицинская помощь на месте, и ее отпустили домой, а старшую госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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