В Тростянце «Нива» съехала в кювет

Водитель с подозрением на ЗЧМТ был госпитализирован в травматологическое отделение Тростянецкой районной больницы.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На улице Интернатной в Конотопе произошло ДТП с участием ребенка....
25 ноября около 13.00 в Сумах на улице Ковпака, недалеко от автозаправочной станции, 48-летний сумчанин, водитель автомобиля ГАЗ-31103, не справился...
26 ноября около 00.20 в микрорайоне Капсюль в Шостке на железнодорожном переезде произошло ДТП....
Сегодня, 25 ноября, около полудня на Сумщине произошло очередное ДТП....
Сегодня 25 ноября в Белополье произошло ДТП....