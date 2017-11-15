В Тростянце «Нива» съехала в кювет 25 ноября в Тростянце по улице Комарова 56-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет.

Водитель с подозрением на ЗЧМТ был госпитализирован в травматологическое отделение Тростянецкой районной больницы. По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.