В Конотопе сбили школьницу

По словам очевидцев, черный автомобиль «Mazda», за рулем которого сидела женщина, сбил девочку младшего школьного возраста. Ребенок переходила дорогу неподалеку от местного магазина. Выйдя на проезжую часть из-за синего микроавтобуса, который стоял на обочине, - школьница попала прямо под колеса автомобиля, пишет Голос Конотопа.
С места наезда ее госпитализировали в Конотопскую ЦРБ. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.
Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится опрос свидетелей.
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