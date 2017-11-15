В Конотопе сбили школьницу На улице Интернатной в Конотопе произошло ДТП с участием ребенка.

По словам очевидцев, черный автомобиль «Mazda», за рулем которого сидела женщина, сбил девочку младшего школьного возраста. Ребенок переходила дорогу неподалеку от местного магазина. Выйдя на проезжую часть из-за синего микроавтобуса, который стоял на обочине, - школьница попала прямо под колеса автомобиля, пишет Голос Конотопа.

С места наезда ее госпитализировали в Конотопскую ЦРБ. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится опрос свидетелей.