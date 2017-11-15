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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25118

В Конотопе сбили школьницу

На улице Интернатной в Конотопе произошло ДТП с участием ребенка.

По словам очевидцев, черный автомобиль «Mazda», за рулем которого сидела женщина, сбил девочку младшего школьного возраста. Ребенок переходила дорогу неподалеку от местного магазина. Выйдя на проезжую часть из-за синего микроавтобуса, который стоял на обочине, - школьница попала прямо под колеса автомобиля, пишет Голос Конотопа.

С места наезда ее госпитализировали в Конотопскую ЦРБ. О состоянии здоровья пострадавшей пока ничего неизвестно.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится опрос свидетелей.

Право Дтп Конотоп Сбили ребенка

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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