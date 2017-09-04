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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1273

В Сумах почти определились с памятником Героям Небесной сотни (видео)

В сквере Героев Небесной Сотни на месте камня летом следующего года планируют установить памятник Героям Майдана — пятиметровую скульптуру из меди и бронзы.

Идею памятника искали три года. Отбор работ шел с апреля, — говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Именно воплощение этого памятника никому не понравилось, но идея человека, который бросает бутылку, была лучше, чем другие. В целом конкурс, как на мое субъективное видение, надо продолжить, привлечь других художников. В нем приняло участие всего 7 скульпторов, некоторые из них подавал несколько работ, вместе с другими. Группа Быкова — 6 или 7 подала. Очень мало — 7 скульпторов за 3 года», — отметил член конкурсной комиссии Сергей Пятаченко.
Доработка эскизного проекта продолжалось до ноября.
«Это козак, козацкий дух, нельзя победить. В этом формате мы закончили. К концу недели мы отливаем модель и представляем на рассмотрение комиссии. Модель очень сложная. Если все будет хорошо, и этот вариант утвердят, я думаю, крайний срок — ко Дню города эту работу можно будет презентовать. Парк, который мы здесь видим, потребует скамеек, освещения, элементов благоустройства», — сообщил автор эскиза Владимир Быков.
Ориентировочная стоимость скульптуры — до 800 тыс. грн. Еще до 200 тыс. пойдет на фундамент и благоустройство. По условиям конкурса, оплатит все городской бюджет.
«Меня, как участника конкурса и человека, который присоединился к тому, чтобы конкурс стал более интересным, не удовлетворяет ни то, как он был проведен, ни результат. На сегодня мы имеем не совсем удачное место, совсем не подходящее памятник. Такие памятники ставили в советском союзе. Мир давно живет другими понятиями и в искусстве и в монументальном искусстве. Там хороший детский сквер. Если мы поставим там сейчас памятник, он погибнет как сквер и не станет местом паломничества людей», — считает волонтер общественного фонда «Сумы» Вадим Дубоделов.


Общество Героев Небесной Сотни Герои Майдана Небесная Сотня Памятник

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