Сумчан запрошують на виставку «Два століття — одна війна» 5 грудня в Сумах відбудеться прем’єрна презентація виставки «Два століття — одна війна», присвячена 75-ій річниці створення Української Повстанської Армії.

Мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть.

Де: Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, (вул. Героїв Сумщини, 10).

Коли: 5 грудня о 17:00.

Вхід: безкоштовний за попередньою реєстрацією www.упа.укр.