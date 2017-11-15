Сумчан запрошують на виставку «Два століття — одна війна»

Мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть.
Де: Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, (вул. Героїв Сумщини, 10).
Коли: 5 грудня о 17:00.
Вхід: безкоштовний за попередньою реєстрацією www.упа.укр.
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