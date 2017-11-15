Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:25191

Сумчан запрошують на виставку «Два століття — одна війна»

5 грудня в Сумах відбудеться прем’єрна презентація виставки «Два століття — одна війна», присвячена 75-ій річниці створення Української Повстанської Армії.

Мистецьке поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії вдало передає тяглість боротьби українців за свою державність протягом останніх двох століть.

Де: Сумська обласна універсальна наукова бібліотека, (вул. Героїв Сумщини, 10).

Коли: 5 грудня о 17:00.

Вхід: безкоштовний за попередньою реєстрацією www.упа.укр.

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«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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