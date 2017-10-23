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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48302

На Сумщине АТОшник привез патроны домой

Полицейские Липовой Долины обнаружили и изъяли несколько десятков патронов к нарезному оружию в доме 41-летнего жителя района, которые он привез из зоны АТО.

Полицейские Липоводолинского отделения полиции в ходе санкционированного обыска дома 41-летнего жителя одного из сел района, нашли тщательно скрытую в шкафу сумку с 26 патронами калибра 5,45 мм.

«По словам владельца помещения, он привез эти патроны из зоны проведения АТО, - рассказывает Александр Каливод, начальник Липоводолинского отделение полиции. - Мужчина утверждает, что боеприпасы продавать и использовать не собирался».

Изъятые патроны уже направлены на экспертизу, а по факту их незаконного хранения в полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы и срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Липоводолинский район Патроны

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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