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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20171

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты

На Сумщине у гражданина России таможенники изъяли раритетные книги и монеты конца XIX - начала ХХ века.

Мужчина направлялся в соседнее государство на собственном автомобиле через пункт пропуска «Троебортное - Бачевск». Он выбрал форму таможенного контроля «зеленый коридор». При проведении таможенного досмотра автомобиля среди личных вещей гражданина обнаружены 7 монет 1940, 1942 и 1943 изготовления. Как удалось установить по надписям, это монета номиналом 100 и 200 Lei. Кроме того, мужчина вез старинные книги религиозного содержания 1889 и 1926 годов издательства. Также инспекторы таможенного поста «Юнаковка» Сумской таможни ГФС пресекли попытку незаконного вывоза еще двух монет 1882 и 1932 изготовления.

Сейчас предметы старины изъяты и направлены на экспертизу. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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