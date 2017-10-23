Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты На Сумщине у гражданина России таможенники изъяли раритетные книги и монеты конца XIX - начала ХХ века.

Мужчина направлялся в соседнее государство на собственном автомобиле через пункт пропуска «Троебортное - Бачевск». Он выбрал форму таможенного контроля «зеленый коридор». При проведении таможенного досмотра автомобиля среди личных вещей гражданина обнаружены 7 монет 1940, 1942 и 1943 изготовления. Как удалось установить по надписям, это монета номиналом 100 и 200 Lei. Кроме того, мужчина вез старинные книги религиозного содержания 1889 и 1926 годов издательства. Также инспекторы таможенного поста «Юнаковка» Сумской таможни ГФС пресекли попытку незаконного вывоза еще двух монет 1882 и 1932 изготовления.

Сейчас предметы старины изъяты и направлены на экспертизу. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.