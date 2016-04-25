С 1 января скорость авто в населенных пунктах снижают до 50 км/ч

Соответствующее постановление Кабмина от 10 ноября 2017 года № 883 "О внесении изменений в Правила дорожного движения" опубликовано в "Урядовому кур’єрі".
С 13 по 19 ноября в Украине будет проходить Неделя безопасности дорожного движения....
Просто так полицейский не может остановить автомобиль, на это должны быть законные основания....
Сумской пограничный отряд информирует о внесении изменений в Правила дорожного движения. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 09.11.2016...
Электронная петиция Дмитрия Долгова «Про недотримання правил ПДР в місті, та бездіяльність поліції з цього приводу» получила ответ от мэра....
Электронная петиция «Про недотримання правил ПДР в місті, та бездіяльність поліції з цього приводу» собрала 258 подписей, и будет передана...