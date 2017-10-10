За нарушение трудового законодательства на Сумщине собрали уже 768 тыс. грн штрафов По результатам инспекционных посещений по выявлению неоформленной труда Управлением Гоструда в Сумской области в течение 2017 года установлены нарушения трудового законодательства на семи предприятиях Сумщины в отношении 12 работников.

Сейчас соответствующие штрафные санкции на общую сумму 768 000 грн, уже наложенные на пять субъектов хозяйствования за использование неоформленной труда восьми работников, сообщает сайт ведомства.