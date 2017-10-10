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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:221

За нарушение трудового законодательства на Сумщине собрали уже 768 тыс. грн штрафов

По результатам инспекционных посещений по выявлению неоформленной труда Управлением Гоструда в Сумской области в течение 2017 года установлены нарушения трудового законодательства на семи предприятиях Сумщины в отношении 12 работников.

Сейчас соответствующие штрафные санкции на общую сумму 768 000 грн, уже наложенные на пять субъектов хозяйствования за использование неоформленной труда восьми работников, сообщает сайт ведомства.

Право Управление гоструда в Сумской области
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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