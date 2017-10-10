Сейчас соответствующие штрафные санкции на общую сумму 768 000 грн, уже наложенные на пять субъектов хозяйствования за использование неоформленной труда восьми работников, сообщает сайт ведомства.
На очередном заседании областной группы по вопросам легализации выплаты заработной платы и занятости населения обсудили ситуацию в Сумской области в...
По новому адресу, а именно по улице Ивана Сирко, 10 в г. Сумы, разместились: отдел соблюдения законодательства о труде, занятости...
За нарушение трудового законодательства, а именно допуск к работе неоформленных работников, физическому лицу-предпринимателю Б. управлением Гоструда в Сумской области вынесен...
По результатам контрольно-надзорной деятельности Гоструда течение 2017 года на Сумщине из 130 планово проверенных предприятий 50 субъектов хозяйствования не только...
Работник ООО «Кононовский элеватор» погиб под колесами телескопического погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах на территории предприятия....