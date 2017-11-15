До 10 лет лишения свободы грозит наркоторговцу из Белопольского района Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Белопольского района, который обвиняется в незаконном изготовлении, а также незаконном сбыте наркотических средств.

Установлено, что обвиняемый, который до этого уже имел проблемы с законом, на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. Мужчина в домашних условиях изготавливал особо опасные наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывал наркозависимым гражданам. В частности правоохранителями в августе и сентябре текущего года в рамках уголовного производства задокументировано несколько фактов продажи обвиняемым одном лице шприцев, в которых согласно заключению эксперта был «опий ацетилированный». Кроме того, во время обыска в квартире злоумышленника обнаружено и изъято металлическую посуду с концентратом запрещенного вещества.

Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сумской области Сергей Бондаренко, действия мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотиков, квалифицированы по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.