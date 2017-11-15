До 10 лет лишения свободы грозит наркоторговцу из Белопольского района

Установлено, что обвиняемый, который до этого уже имел проблемы с законом, на путь исправления не стал, а продолжил свою преступную деятельность. Мужчина в домашних условиях изготавливал особо опасные наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывал наркозависимым гражданам. В частности правоохранителями в августе и сентябре текущего года в рамках уголовного производства задокументировано несколько фактов продажи обвиняемым одном лице шприцев, в которых согласно заключению эксперта был «опий ацетилированный». Кроме того, во время обыска в квартире злоумышленника обнаружено и изъято металлическую посуду с концентратом запрещенного вещества.
Как сообщил прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Сумской области Сергей Бондаренко, действия мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотиков, квалифицированы по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
У мужчины, который ехал за рулем авто с признаками наркотического опьянения, обнаружили девять пакетиков с остатками порошкообразного вещества, похожего на...
Патрульные обнаружили сумчанина, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через...
Сотрудники Госпогранслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили на границе 65 таблеток психотропного действия....
События произошли на проспекте Михаила Лушпы и дважды на улице Ивана Сирко....