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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47130

Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание крыши жилого дома

27 ноября в 7:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Горная в с. Старое Село Сумского района.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 2-й Государственной пожарно-спасательной части и профессионального пожарного поста № 28 пгт Низы.

До прибытия пожарных местные жители пытались самостоятельно укротить пламя, но желаемого результата это не принесло. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачена кровля жилого дома. Существовала угроза распространения пламени на весь дом и перекидывания на расположенное неподалеку помещение соседей.

В 8:34 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 9:52 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 65 кв. м, мягкая мебель, телевизор. Повреждена кровля на площади 5 кв. м, перекрытие на площади 72 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Общество Пожар

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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