Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1453 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На увеличение этого показателя на выходных сработали полицейские Роменского, Конотопского, Глуховского, Середина-Будского, Сумского районов и областного центра.

В Сумах полицейские разоблачили пятерых граждан в хранении наркотических веществ. В большинстве случаев, наркотики они держали при себе. Так, в ходе внешнего осмотра, у 50-летнего сумчанина полицейские изъяли 20-граммовый пакет марихуаны, а у другого 35-летнего жителя областного центра – 5-граммовый пакет каннабиса. Еще у трех сумчан правоохранители изъяли 1,5 грамма измельченной конопли, пакетик с дозой амфетамина и две белые таблетки, похожие на наркотики.

По два факта нелегального хранения наркотиков разоблачили полицейские Сумского и Конотопского районов. Если в Сумском районе 63-летний злоумышленник и его 40-летний земляк «погорели» на 6 граммовых пакетиках с марихуаной, которые они хранили у себя дома, то двое жителей с Конотопщины 28-ми и 45-ти лет попались на незаконном хранении соответственно 50 и 20 граммовых пакетов каннабиса и самодельных устройствах для его употребления.

Еще по одному факту незаконного хранения наркотиков установили роменские, серединобудские и глуховские полицейские.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.