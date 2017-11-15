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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57124

На Сумщине полиция раскрыла кражу банковской карты

Приехав в Сумскую область в поисках заработка, 25-летний житель Черниговской области потерял свою банковскую карточку.

В дежурную часть Недригайловской полиции обратился за помощью 25-летний житель соседней с Сумщиной областей. Молодой человек рассказал: в последнее время он работает охранником в пгт Терны Недригайловского района и проживает вместе с двумя другими охранниками в жилом вагончике. Однажды, вернувшись с очередной смены, он не нашел на месте нескольких своих вещей и банковской карточки. Подозрение в краже имущества подтвердилась, когда с его банковского счета неизвестный снял 3600 гривен.

Работники Недригайловского отделения полиции внесли эту информацию в Единый реестр досудебных расследований по ст. 185 (кража) УК и начали следствие. После ряда оперативно-профилактических мероприятий, проведенных в рамках начатого уголовного производства, полицейские установили, что к исчезновению вещей заявителя, а впоследствии - и к похищению денег с его банковского счета, «приложил руку» 21-летнего житель Кировоградской области. Юноша работал охранником на том же предприятии, что и заявитель, и проживал вместе с ним в одной комнате жилого вагончика.

«Теперь «предприимчивому» парню придется не только вернуть все похищенное потерпевшему, но и предстать перед законом, - комментирует ситуацию начальник Недригайловского отделения полиции Владимир Зубенко. - Ведь в соответствии с действующим законодательством за совершение кражи подозреваемого грозит грозить уголовное наказание от уплаты большого штрафа и до лишения свободы сроком до 3-х лет».

Поэтому дальнейшую судьбу молодого человека решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Недригайловский район

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