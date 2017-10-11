Подготовка дорог Сумщины к зиме завершена?

«Служба автомобильных дорог вместе с подрядными службами провела ряд мероприятий по подготовке к зиме. Еще в начале октября мы имели необходимое количество соли с учетом неблагоприятных погодных условий, которые были в прошлом году. И в этом году мы сделали запасы на 20% больше, чтобы избежать решения этого вопроса в экстренных ситуациях», - прокомментировал Иван Романюк.
Кроме того, по его словам, в этом году Облавтодор впервые за последнее время потратил значительные ресурсы на подготовку и ремонт зимней техники. Он отметил, что область не имеет необходимого количества техники, однако были подписаны договоры с подрядными организациями на привлечение в зимний период в случае необходимости более 60 единиц техники.
Напомним, за выходные произошли минимум две аварии с пострадавшими, которые произошли из-за скользкой дороги.
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