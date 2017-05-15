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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумчаночки выиграли турнир в Беларуси

С 23 по 26 ноября в санатории «Озерный» (Озеры, Гродненская область, Беларусь) прошел IV Международный турнир по индорхоккею «Озерные старты» среди мальчиков и девочек 2005-2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 7 команд юношей из 3 стран: Беларуси, России и Украины.

В нем приняли участие две сумские команды – «Сумчаночка» и «Украиночка». По итогам соревнований «Сумчаночка», победив всех соперниц, выиграла турнир. «Украиночка» заняла третье место, проиграв в полуфинале только землячкам.

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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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