Юные сумчаночки выиграли турнир в Беларуси С 23 по 26 ноября в санатории «Озерный» (Озеры, Гродненская область, Беларусь) прошел IV Международный турнир по индорхоккею «Озерные старты» среди мальчиков и девочек 2005-2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 7 команд юношей из 3 стран: Беларуси, России и Украины. В нем приняли участие две сумские команды – «Сумчаночка» и «Украиночка». По итогам соревнований «Сумчаночка», победив всех соперниц, выиграла турнир. «Украиночка» заняла третье место, проиграв в полуфинале только землячкам.