Юные сумчаночки выиграли турнир в Беларуси

В соревнованиях приняли участие 8 команд девушек и 7 команд юношей из 3 стран: Беларуси, России и Украины.
В нем приняли участие две сумские команды – «Сумчаночка» и «Украиночка». По итогам соревнований «Сумчаночка», победив всех соперниц, выиграла турнир. «Украиночка» заняла третье место, проиграв в полуфинале только землячкам.
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