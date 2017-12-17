Сумчан приглашают на забег Святого Николая

Sumy Running Club приглашает на первый забег Святого Николая в г. Сумы, который состоится 17 декабря. Попробовать себя в роли Святого Николая смогут как взрослые, так и дети, все участники на финише получат сладости, а самые быстрые - еще подарки.
Дистанции: 1 км - для младших участников в возрасте от 6 до 17 лет, и 6 км для взрослых, старше 18 лет.
Регистрация: vseprobegi.org/ru/race/688.
Стоимость - 50 грн до 30 ноября, 75 грн – до 15 декабря.
Подробности на странице забега в фейсбуке.
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