Сумчан приглашают на забег Святого Николая Накануне Дня Святого Николая в городском парке им. И. Кожедуба состоится предпраздничный забег.

Sumy Running Club приглашает на первый забег Святого Николая в г. Сумы, который состоится 17 декабря. Попробовать себя в роли Святого Николая смогут как взрослые, так и дети, все участники на финише получат сладости, а самые быстрые - еще подарки.

Дистанции: 1 км - для младших участников в возрасте от 6 до 17 лет, и 6 км для взрослых, старше 18 лет.

Регистрация: vseprobegi.org/ru/race/688.

Стоимость - 50 грн до 30 ноября, 75 грн – до 15 декабря.

Подробности на странице забега в фейсбуке.