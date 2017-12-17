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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41172

Сумчан приглашают на забег Святого Николая

Накануне Дня Святого Николая в городском парке им. И. Кожедуба состоится предпраздничный забег.

Sumy Running Club приглашает на первый забег Святого Николая в г. Сумы, который состоится 17 декабря. Попробовать себя в роли Святого Николая смогут как взрослые, так и дети, все участники на финише получат сладости, а самые быстрые - еще подарки.

Дистанции: 1 км - для младших участников в возрасте от 6 до 17 лет, и 6 км для взрослых, старше 18 лет.

Регистрация: vseprobegi.org/ru/race/688.

Стоимость - 50 грн до 30 ноября, 75 грн – до 15 декабря.

Подробности на странице забега в фейсбуке.

Спорт Забег Легкая атлетика Святой Николай

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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