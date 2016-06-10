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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские силачи отличились на чемпионате Украины

22-26 ноября в г. Коломыя состоялся чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди учащихся ДЮСШ.

Сумскую область представляли воспитанники ДЮСШ «Спартаковец». Наши спортсмены завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Чемпионами стали Вячеслав Коноваленко (юноши 1999-2001 г.р., весовая категория до 59 кг) с результатом 420 кг (135 кг приседание со штангой + 105 кг жим штанги лежа + 180 кг тяга) и Сергей Гашенко (юниоры, 66 кг) с результатом 480 кг (175 + 110 + 195).

Серебряными призерками - Анна Лошкарева (девушки 2002-2003 г.р., 57 кг) с результатом 225 кг (90 + 42,5 + 92,5 кг) и Анна Спирина (юниорки, 63 кг) с результатом 277,5 кг (95 + 50 + 132,5 кг).

Среди девушек 1999-2001 г.р. в весовой категории до 63 кг Ольга Коваленко заняла третье место с результатом 275 кг (92,5 + 50 + 132,5).

Среди 40 спортивных школ Украины ДЮСШ «Спартаковец» заняла 4-е место.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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