Сумские силачи отличились на чемпионате Украины 22-26 ноября в г. Коломыя состоялся чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди учащихся ДЮСШ.

Сумскую область представляли воспитанники ДЮСШ «Спартаковец». Наши спортсмены завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.

Чемпионами стали Вячеслав Коноваленко (юноши 1999-2001 г.р., весовая категория до 59 кг) с результатом 420 кг (135 кг приседание со штангой + 105 кг жим штанги лежа + 180 кг тяга) и Сергей Гашенко (юниоры, 66 кг) с результатом 480 кг (175 + 110 + 195).

Серебряными призерками - Анна Лошкарева (девушки 2002-2003 г.р., 57 кг) с результатом 225 кг (90 + 42,5 + 92,5 кг) и Анна Спирина (юниорки, 63 кг) с результатом 277,5 кг (95 + 50 + 132,5 кг).

Среди девушек 1999-2001 г.р. в весовой категории до 63 кг Ольга Коваленко заняла третье место с результатом 275 кг (92,5 + 50 + 132,5).

Среди 40 спортивных школ Украины ДЮСШ «Спартаковец» заняла 4-е место.