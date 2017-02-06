На Сумщине началась операция «Перевозчик» Почти месяц в Сумской области будут продолжаться комплексные целевые мероприятия под условным названием «Перевозчик - Зима».

Проверка технического состояния общественного автотранспорта и готовности его к зиме: замена шин, исправность приборов обогрева стекол и салона. Кроме того, хранение транспорта общего пользования по месту их стоянки, организация предрейсового контроля технического состояния автобусов и прохождения их водителями обязательного медицинского осмотра. Именно на это, в первую очередь, будут обращать внимание правоохранители во время проведения комплексных профилактических мероприятий. Ведь всем известно, что от технического состояния транспортных средств и здоровья водителя зависит жизнь и безопасность пассажиров.

В случае выявления правонарушителей в сфере транспортного законодательства, полицейские буду составлять на них соответствующие административные протоколы. За грубые нарушения действующего законодательства - правоохранители будут инициировать аннулирование лицензии.

Поэтому полицейские обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в полицию о выявленных фактах ненадлежащего технического состояния общественного автотранспорта и подозрительное поведение водителей, нарушения правил дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.