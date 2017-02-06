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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35132

На Сумщине началась операция «Перевозчик»

Почти месяц в Сумской области будут продолжаться комплексные целевые мероприятия под условным названием «Перевозчик - Зима».

Проверка технического состояния общественного автотранспорта и готовности его к зиме: замена шин, исправность приборов обогрева стекол и салона. Кроме того, хранение транспорта общего пользования по месту их стоянки, организация предрейсового контроля технического состояния автобусов и прохождения их водителями обязательного медицинского осмотра. Именно на это, в первую очередь, будут обращать внимание правоохранители во время проведения комплексных профилактических мероприятий. Ведь всем известно, что от технического состояния транспортных средств и здоровья водителя зависит жизнь и безопасность пассажиров.

В случае выявления правонарушителей в сфере транспортного законодательства, полицейские буду составлять на них соответствующие административные протоколы. За грубые нарушения действующего законодательства - правоохранители будут инициировать аннулирование лицензии.

Поэтому полицейские обращаются к неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в полицию о выявленных фактах ненадлежащего технического состояния общественного автотранспорта и подозрительное поведение водителей, нарушения правил дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Перевозчики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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