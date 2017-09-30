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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:48181

Сумчанка стала серебряной призеркой Олимпиады после дисквалификации россиянки

Участницы сборной России по биатлону в Сочи 2014 Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Спортсменки лишаются двух серебряных медалей, которые они завоевали во время Олимпиады. В эстафете серебро переходит к сборной Норвегии, а бронза к сборной Чехии. В спринте серебро переходит к сумчанке Вите Семеренко, а бронза к Карин Оберхофер. Также сборная России лишается четвертого места в смешанной эстафете, соответственно наша команда поднимается в шестерку.

Обе спортсменки уже завершили карьеру. Яна Романова выступала еще в течение сезона 2014/15 и завоевала золото в одиночной смешанной эстафете в Нове-Место, где сборная Украины была третьей. Ольга Вилухина после Олимпиады завоевала бронзу в гонке преследования в Холменколлене, а также была три раза на подиуме в гонках кубка IBU в сезоне 2015/16.

Изменения в результатах Олимпийских игр вступают в силу немедленно. Дальнейшие решения по спортсменкам будет принимать Международный союз биатлонистов. В частности, могут быть аннулированы все их результаты в течение двух лет после Олимпиады в Сочи. Также женская сборная России может потерять одну квоту на участие в соревнованиях.

Спорт Биатлон Вита Семеренко Дисквалификация Олимпийские игры

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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