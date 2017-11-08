«Східний корпус» за незаконный мурал оштрафовали на… 680 грн (видео) Штраф в 680 гривен. Именно столько админкомиссия присудила выплатить общественному движению «Східний корпус» за то, что без разрешения нарисовали на фасаде Дворца детей и юношества казака, который очень похож на логотип этой организации.

Об этом сообщается в сюжете UA:СУМИ.

Алексей Егоров, член общественного движения «Східний корпус»: «Разрешения таки нет. Если бы оно было - у меня не было бы штрафа. Решение справедливое, я не вижу здесь никакого преступления. Рисовать патриотические символы на стенах - это не преступление против государства. Я не продаю его ни в коем случае - это не криминал».

Руслан Голоперов, начальник управления «Инспекции по благоустройству города Сумы»: «Комиссией было рассмотрено три протокола за административные правонарушения. Решение единогласно принято в размере 680 гривен. По муралу комиссия не принимает решение, а только по админпротоколу. Поскольку их три, то санкции предусматривают от 340 до 1360 гривен. Учитывая определенные обстоятельства, комиссия решила наложить 680».

Напомним: рисовать начали 15 ноября. Как сообщил директор департамента обеспечения ресурсных платежей сумского горсовета Юрий Клименко, дальнейшую судьбу рисунка должен определить директор Дворца детей и юношества Сергей Маковецкий. Последний на эту тему говорить отказался.