В Кролевце возобновили работу ткацкой фабрики

Такая форма работы инициирована главой ОГА Николаем Клочко с целью оказания методической, консультационной и правовой, в случае необходимости, помощи громадам.
«В Кролевце возобновила свою работу ткацкая фабрика и построен новый элеватор, которые обеспечили кролевчанам около 400 рабочих мест. Также впервые за время независимости Украины полностью проложили около двух километров дороги Приозерная - Зеленая. В этом году были высажены сакуры и зеленые ели во вновь созданном сквере участникам АТО», - рассказал глава Кролевецкой городской громады Александр Бобровицкий.
По его словам, в большинстве районов города сделали надлежащее освещение и перешли на LED-светильники, которые являются более мощными и экономичными. К тому же отремонтированы существующие транспортные остановки и построены четыре новых, расчищена и облагорожена береговая линия Козинского пруда и продолжается ремонт и реконструкция колодцев. А в ближайших планах - создание депо и ремонтные работы по улице В. Стуса.
«Все это является удачным примером и опытом сотрудничества органов власти, района и ОТГ, которые нашли общий язык в интересах людей. В свою очередь, облгосадминистрация будет поддерживать все ОТГ и проекты, которые созданы и работают на благо населения», - отметил Николай Клочко.
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