В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в отделе здравоохранения Сумского горсовета.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 1» проводились ремонтные работы лестницы в корпусе стационара, палаты хирургического отделения и кабинета поликлиники.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 4» проводился ремонт пищеблока и замена окон в зданиях поликлиники №4 и поликлиническом отделении №1.

В КУ «Сумская городская клиническая больница № 5» проводился текущий ремонт гастроэнтерологического отделения, отделение микрохирургии глаза, терапевтического отделения, клинико-диагностической лаборатории, хирургического отделения №2, операционного блока и гинекологического отделения.

В КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 700,0 тыс. грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28, по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 (сумма выделенных средств – 3,2 млн грн.), по капитальному ремонту крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн.).

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28 (сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн.).

В КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн.). Проводились ремонтные работы электрощитовой акушерского корпуса, овощехранилища и кабинета главной акушерки женской консультации. Закончен ремонт санитарной комнаты акушерского корпуса.

В КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3 г. Сумы» проводились текущие ремонты помещений.